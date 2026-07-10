На Украине рассказали, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева Политик Телиженко: Киев планировал подставить Россию покушением на Ермолаева

Киевские власти хотели использовать Анастасию Березовскую, которую подозревают в покушении на жизнь украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, чтобы подставить Россию, заявил бывший советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко в эфире телеканала RT. По его словам, это не получилось сделать, так как положение вышло из-под контроля.

С помощью этой террористки планировали подставить Россию, ведь женщина должна была пересечь польско-белорусскую границу, проникнуть в Белоруссию и двигаться дальше, — заявил Телиженко.

Он отметил, что ситуация пошла не по плану, когда подозреваемая вернулась на Украину. По мнению экс-советника, это могло ударить лично по президенту страны Владимиру Зеленскому. Телиженко предположил, что женщину решили убить в последний момент, однако скандал только все больше разрастался. Бывший советник заметил, что убийц женщины подставили и отдали под суд.

Ранее Телиженко сообщил, что Зеленский лично дал зеленый свет на подрыв Ермолаева в Монако. По его словам, эту информацию ему передали инсайдеры в Киеве.