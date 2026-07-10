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10 июля 2026 в 15:40

Роспотребнадзор одобрил для отдыха 83 пляжа в Анапе

Роспотребнадзор одобрил для отдыха туристов 83 очищенных от нефти пляжа в Анапе

Отдыхающие на пляже в Анапе Отдыхающие на пляже в Анапе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В Анапе официальное разрешение Роспотребнадзора на открытие получили уже 83 пляжа, еще 14 зон отдыха в данный момент проходят санитарную экспертизу, сообщает правительство РФ. Эти данные были озвучены на заседании профильной комиссии.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Уже получили все разрешительные документы 83 пляжа, — добавили в кабмине.

Всего с момента начала экологической операции специалисты очистили, в том числе повторно, более 3,6 тыс. км береговой линии. Из прибрежной зоны в специализированные организации для утилизации вывезли около 185 тыс. тонн загрязненного грунта.

В ликвидационных работах непрерывно участвует сводная группировка сил, насчитывающая сотни подготовленных специалистов. На побережье также задействованы десятки единиц различной инженерной и автомобильной спецтехники.

Ранее президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложили, что пляжи в Анапе готовы принимать посетителей. Гендиректор курорта «Вита» Василий Димоев сообщил, что в городе даже пытаются «согреть море» для детей.

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