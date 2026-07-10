Литературный критик нарушил закон об иноагентах и нарвался на крупный штраф

Литературный критик нарушил закон об иноагентах и нарвался на крупный штраф Суд в Москве оштрафовал литературного критика Мальгина на 50 тыс. рублей

Тверской районный суд Москвы привлек к административной ответственности литературного критика Андрея Мальгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), оштрафовав его на 50 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Тверской районный суд города Москвы признал виновным Мальгина Андрея Викторовича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, — уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

До этого стало известно, что комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах. Правоохранительные органы приняли решение о заочном аресте артиста. Слепаков объявлен в розыск.