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10 июля 2026 в 15:57

Литературный критик нарушил закон об иноагентах и нарвался на крупный штраф

Суд в Москве оштрафовал литературного критика Мальгина на 50 тыс. рублей

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Тверской районный суд Москвы привлек к административной ответственности литературного критика Андрея Мальгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), оштрафовав его на 50 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Тверской районный суд города Москвы признал виновным Мальгина Андрея Викторовича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, — уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

До этого стало известно, что комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах. Правоохранительные органы приняли решение о заочном аресте артиста. Слепаков объявлен в розыск.

Общество
Москва
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