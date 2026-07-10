«Ждут серьезные испытания»: синоптик предупредил об ударе стихии по Москве Климатолог Семенов: Москву ждут серьезные испытания из-за двух мощных циклонов

Два мощных циклона доберутся до Москвы и вызовут обильные осадки в ближайшие дни, сообщил NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, стихия может затронуть и соседние с российской столицей регионы.

В настоящее время над Русской равниной бушуют сразу два мощных циклона. Их ожесточенное противостояние обещает регионам серьезные погодные испытания уже в ближайшие дни. Так, североатлантический вихрь «Бернадетт» уже успел продемонстрировать свою силу в Калининградской области. Там ураганный ветер, разгонявшийся почти до 30 метров в секунду, повалил свыше сотни деревьев. В итоге многие населенные пункты остались без электричества, — отметил Семенов.

Климатолог назвал не менее опасным каспийский циклон, который спровоцировал в российских регионах масштабные паводки и сходы оползней. Так, в Дагестане из‑за дождевых потоков оказались заблокированы десятки дорог, указал эксперт.

Вполне возможно, что совсем скоро два циклона сольются в единую мощную систему, при таком сценарии эпицентром аномальных осадков окажутся Москва и близлежащие регионы. В российской столице и области может выпасть свыше 50 мм дождя, — подчеркнул Семенов.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона, который движется из Калининградской области в сторону Москвы. Фотографии сделаны с орбиты высотой более 35 тыс. километров. Атмосферный вихрь зафиксировали российские космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».