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10 июля 2026 в 15:49

Россиянам рассказали об эвакуации жителей из Константиновки

RT: жители Константиновки сообщили об угрозах со стороны бойцов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Первая группа эвакуированных из Константиновки заявила изданию RT об угрозах со стороны ВСУ. Одна из женщин сообщила, что украинские бойцы обещали закидать граждан минами и разрушили школу.

Они же говорили: «Вас будут убивать как свидетелей», — поделилась одна из жительниц Константиновки.

Очевидцы отметили, что российские военные помогали выбраться из города. По словам местных жителей, некоторых людей выносили из населенного пункта на руках.

Ранее врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис заявил, что ВСУ не предоставляют зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки. По его словам, наличие белого флага никак не гарантирует защиту гражданских лиц от украинской армии.

Общество
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