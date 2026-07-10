Постпред России раскрыл итоги переговоров с МАГАТЭ в Калининграде Постпред РФ Ульянов назвал встречу с МАГАТЭ в Калининграде самой плодотворной

Встреча с представителями МАГАТЭ в Калининграде стала одной из самых плодотворных за всю историю переговоров, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его оценке, нынешний раунд приобрел более предметный характер по сравнению с предыдущими, сообщает ТАСС.

Сейчас провели встречу достаточно плодотворно. Мне показалось, что она была самой удачной из всех предыдущих раундов. Предыдущие были неплохие, полезные по-своему, но сегодня разговор приобрел более предметный характер, — сказал дипломат.

Началось обсуждение конкретных практических шагов, и данная работа будет продолжена. По словам Ульянова, согласование деликатных вопросов не представляется возможным сразу, однако стороны выразили взаимное намерение и договоренность о продолжении контактов в межсессионный период, начиная со следующей недели.

Ранее пресс-центр Росатома сообщил, что в Калининграде прошли межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Главной темой обсуждений стал вопрос обеспечения безопасности станции.