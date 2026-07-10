Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 12:27

Российская ПВО уничтожила почти пять тысяч дронов ВСУ за неделю

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 10 крылатых ракет «Фламинго» и три ракеты «Нептун-МД», заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы более 4,9 тыс. украинских беспилотников самолетного типа.

Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, 10 ракет <...> «Фламинго», три ракеты <...> «Нептун-МД», а также 4975 БПЛА, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. После атаки на объекте зафиксировали признаки пожара. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого стало известно, что псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в Донецкой Народной Республике уничтожили группу наемников. Среди них были выходцы из Польши и стран Латинской Америки.

Власть
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.