Российская ПВО уничтожила почти пять тысяч дронов ВСУ за неделю

Российская ПВО уничтожила почти пять тысяч дронов ВСУ за неделю

Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 10 крылатых ракет «Фламинго» и три ракеты «Нептун-МД», заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы более 4,9 тыс. украинских беспилотников самолетного типа.

Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, 10 ракет <...> «Фламинго», три ракеты <...> «Нептун-МД», а также 4975 БПЛА, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. После атаки на объекте зафиксировали признаки пожара. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого стало известно, что псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в Донецкой Народной Республике уничтожили группу наемников. Среди них были выходцы из Польши и стран Латинской Америки.