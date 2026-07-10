На Западе назвали бесполезными миллионные запасы дронов НАТО

Накопление миллионов беспилотников не гарантирует боеспособности НАТО, технологии стремительно устаревают, пишет Business Insider. Помощник генсека Альянса по инновациям в области оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола подчеркнула необходимость изменения подхода к закупкам.

Это не похоже на закупку техники, как раньше: купил, положил на склад и ждешь, — сказала Яакола.

По ее словам, НАТО должно ориентироваться на покупку небольших объемов для тестирования и подготовки личного состава. При этом Альянсу нужно обеспечить возможность оперативно увеличивать выпуск более современных систем в случае необходимости.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса европейских предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, цеха находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина получает все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме из-за рубежа. При этом в стране существует множество «домашних производств», занимающихся их выпуском, добавил он.