Ульянов подвел итоги встречи с Гросси по поводу ударов ВСУ по ЗАЭС Ульянов: РФ надеется на улучшение ситуации вокруг ЗАЭС после встречи с Гросси

Россия надеется, что ситуация в Энергодаре и вокруг Запорожской атомной электростанции улучшится после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит ТАСС, сторонам удалось достичь взаимопонимания.

У нас были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат агентства реагировал на те происшествия, которые имели место в Энергодаре, особенно с конца апреля, когда произошла резкая интенсификация военных действий, — сказал Ульянов.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Киев идет на все более безрассудные действия в отношении ЗАЭС и города-спутника Энергодара из-за отсутствия осуждения и даже намека на критику со стороны международного сообщества. Он в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям украинской армии.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация вокруг электростанции продолжает обостряться на фоне возрастающей террористической активности со стороны Киева. По его словам, складывающаяся обстановка требует пристального внимания международных надзорных органов, и в первую очередь — МАГАТЭ.