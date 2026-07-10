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10 июля 2026 в 15:58

Ульянов подвел итоги встречи с Гросси по поводу ударов ВСУ по ЗАЭС

Ульянов: РФ надеется на улучшение ситуации вокруг ЗАЭС после встречи с Гросси

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/EuropaNewswire/Global Look Press
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Россия надеется, что ситуация в Энергодаре и вокруг Запорожской атомной электростанции улучшится после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит ТАСС, сторонам удалось достичь взаимопонимания.

У нас были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат агентства реагировал на те происшествия, которые имели место в Энергодаре, особенно с конца апреля, когда произошла резкая интенсификация военных действий, — сказал Ульянов.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Киев идет на все более безрассудные действия в отношении ЗАЭС и города-спутника Энергодара из-за отсутствия осуждения и даже намека на критику со стороны международного сообщества. Он в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям украинской армии.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация вокруг электростанции продолжает обостряться на фоне возрастающей террористической активности со стороны Киева. По его словам, складывающаяся обстановка требует пристального внимания международных надзорных органов, и в первую очередь — МАГАТЭ.

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Михаил Ульянов
Рафаэль Гросси
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