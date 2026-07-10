«Важно разговаривать»: психолог дала советы, как приучить ребенка к горшку Психолог Наумова: игры и общение помогут приучить ребенка к горшку

Для того чтобы ребенок начал успешно ходить на горшок, необходимо добиться формирования у него связи между мочевым пузырем, прямой кишкой и головным мозгом, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что для младенца нужно создать максимально комфортные условия развития. Общение с родителями должно быть нежным, подчеркнула эксперт.

Важно формировать эмоционально-волевую сферу ребенка, важно разговаривать, смотреть в глазки, развивать когнитивные функции ребенка, играть с ним. Эти простые вещи будут позволять ребенку мыслить, замечать свои чувства. Тогда ребенок сможет почувствовать, что происходит, попросить помощи у взрослого, — пояснила эксперт.

Психолог добавила, что для контроля мочеиспускания и дефекации важно развитие мышц тазового дна и сфинктеров. Наумова предупредила, что ругань и физические наказания за неудачные попытки сходить на горшок недопустимы. По ее словам, это серьезные стресс-факторы для малыша.

Наумова рекомендовала прививать ребенку интерес к туалету: показывать, как туда ходят взрослые, отслеживать моменты замирания малыша (признак желания сходить) и вовремя высаживать его на горшок. Также психолог посоветовала использовать игровой прием — изображать, как любимые игрушки ребенка ходят в туалет.

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