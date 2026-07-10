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10 июля 2026 в 15:13

Петербургского активиста арестовали за ссылки на Instagram

Суд отправил градозащитника Мухина под арест за посты со ссылкой на Instagram

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал градозащитника Олега Мухина виновным в демонстрации экстремистской символики, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. Активиста арестовали на 10 суток за посты в соцсетях со ссылками на Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Таким образом, Мухин осуществил пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистской вышеуказанной организации. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в сообщении.

До этого Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера и правозащитника Алексея Соколова к двум годам принудительных работ. Основанием для уголовного дела стали публикации со ссылками на Facebook в Telegram-канале.

Также сообщалось, что Петроградский районный суд оштрафовал лидера петербургской фракции «Яблоко» Александра Шишлова по статье о демонстрации экстремистской символики. Суд назначил ему штраф в размере 1500 рублей.

Ранее подростки из Кургана разгромили детскую площадку и изобразили нацистскую символику во дворе дома. Противоправные деяния несовершеннолетних засняла камера видеонаблюдения.

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