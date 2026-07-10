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10 июля 2026 в 15:04

Ложечка в нем тонет: десерт «Облако» — беру молоко да крахмал, и через 30 минут воздушная нежность готова

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется чего-то сладкого, но без сложной выпечки и длинного списка ингредиентов, этот десерт станет настоящей находкой. По текстуре он получается удивительно нежным, шелковистым и настолько мягким, что ложка буквально погружается в него без усилий.

Секрет — кукурузный крахмал. Именно он придает десерту легкую кремовую консистенцию без использования сливок и желатина. По вкусу он напоминает нежный молочный пудинг, который одинаково нравится и детям, и взрослым.

Для приготовления понадобится: молоко — 500 мл, сахар — 100 г, кукурузный крахмал — 2 ст. л., ванильный экстракт — 1 ч. л. (или ванильный сахар — 10 г), соль — 1 щепотка. Для подачи: тертый шоколад, свежие ягоды, мята или карамель — по желанию.

В кастрюле соедините сахар, кукурузный крахмал и щепотку соли. Постепенно влейте молоко, постоянно размешивая венчиком, чтобы не осталось комочков. Поставьте смесь на средний огонь и варите, непрерывно помешивая, особенно у дна кастрюли.

Через 5–7 минут масса заметно загустеет и станет гладкой. Снимите с огня, добавьте ваниль и хорошо перемешайте. Разлейте десерт по креманкам, небольшим стеклянным баночкам или керамическим формочкам. При желании поставьте в духовку на 8–10 минут при 180 градусах, чтобы сверху появилась легкая золотистая корочка. Затем полностью остудите, накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Перед подачей украсьте тертым шоколадом, ягодами, листиками мяты или полейте карамельным соусом.

Проверено редакцией
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молоко
ягоды
шоколад
карамель
холодильник
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