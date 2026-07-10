Малиновое желе без сахара — нежное, рубиновое, с медом и лимоном. К чаю, в блинчики и просто есть ложкой

Малиновое желе без сахара — нежное, рубиновое, с медом и лимоном. К чаю, в блинчики и просто есть ложкой

Беру малину, мед и лимон — и за час готовлю нежное, полезное желе без сахара, которое станет идеальным десертом на зиму. Все просто: малину перетираю через сито, смешиваю с медом и лимонным соком, нагреваю до 60 градусов, добавляю растворенный желатин, разливаю по банкам и пастеризую.

Получается обалденная вкуснятина: желе прозрачное, ярко-рубиновое, с кисло-сладким вкусом и натуральным ароматом малины — идеально к блинам, мороженому или можно есть просто ложкой из банки. Этот рецепт выручает, когда хочется полезного и вкусного десерта без лишнего сахара.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг малины, 500 г меда, 50 мл воды, 1 лимон, 10 г желатина. Малину переберите, промойте, разомните толкушкой, протрите через сито. Желатин замочите в 50 мл воды. В кастрюле смешайте малиновый сок, мед и лимонный сок, нагрейте до 60 градусов. Желатин растопите на водяной бане, влейте в ягодную смесь, перемешайте. Разлейте по стерилизованным банкам, пастеризуйте 15 минут при 80 °C. Закатайте и храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это желе — даже те, кто не любит малину, просили добавки! Оно получается нежным и очень вкусным. Кстати, вместо меда можно взять стевию. Находка, а не рецепт!