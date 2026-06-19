«Душа была нараспашку»: футбольный агент сравнил чемпионаты мира в США и РФ Агент Сафонов: для США чемпионат мира по футболу это исключительно бизнес

Для США чемпионат мира по футболу — это исключительно бизнес, заявил Metaratings спортивный агент Алексей Сафонов. Он отметил, что во время российского мундиаля в 2018 году футбол был на первом месте. Не у всех сборных на ЧМ в США равные условия, добавил Сафонов.

Условия не у всех равные. Иран, например, приезжает только на игры в США, их же не пускают. Президенту Федерации вообще не дали визу. Лучшего судью Африки не пустили в страну. Много неприятных моментов. В США футбол — это бизнес, они все из него выжимают. Когда в России был турнир, душа была нараспашку. Делали бесплатный проезд и так далее. А там наоборот на всем делают деньги. Хочется, чтобы футбол был на первом месте, — сказал Сафонов.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против Сенегала на чемпионате мира — 2026.