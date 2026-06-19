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19 июня 2026 в 00:36

Лавров раскрыл, что стоит за планами Европы до 2030 года

Лавров: ЕС тянет время, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европейские страны стремятся выиграть время до 2030 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, этот срок необходим Евросоюзу для достижения заявленной «боеготовности» якобы к возможному конфликту с Россией. Соответствующая оценка содержится в статье главы российского внешнеполитического ведомства «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Общеизвестно, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку (властей Киева. - NEWS.ru), на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть «боеготовности» для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами, — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также привел слова начальника бельгийского генштаба о том, что европейцы получили несколько лет благодаря действиям Украины. Статья Лаврова изначально готовилась для публикации в Politico Europe, однако редакция отказалась от ее размещения в последний момент, подчеркнули в МИД РФ.

Ранее генсек Альянса Марк Рютте перед плановой встречей министров обороны НАТО заявил, что они осведомлены о попытках Евросоюза наладить дипломатический контакт с Россией, однако никакого участия в этом процессе не принимают. По его словам, дискуссия на эту тему внутри ЕС ведется, и он это полностью понимает и уважает. Рютте подчеркнул, что внимательно следит за развитием ситуации.

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