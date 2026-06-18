Экс-игрок сборной Узбекистана оценил результат матча с Колумбией на ЧМ Маминов назвал ожидаемым поражение Узбекистана от Колумбии на ЧМ

Поражение сборной Узбекистана от национальной команды Колумбии на чемпионате мира по футболу было ожидаемым, заявил Metaratings узбекский экс-полузащитник «Локомотива» Владимир Маминов. Он отметил, что две эти сборные находятся на разном уровне.

Поражение сборной Узбекистана в матче с Колумбией — ожидаемый результат. Разные по классу сборные. Такой счет читался до начала игры. Шансы Узбекистана с Португалией и ДР Конго? Мне нечего сказать, — сказал Маминов.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче в истории чемпионатов мира Узбекистан проиграл Колумбии со счетом 1:3. В группе K команда сыграет с Португалией и Конго.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против Сенегала на чемпионате мира — 2026.