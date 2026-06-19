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19 июня 2026 в 01:05

Неизвестный открыл стрельбу в Нью-Йорке и вызвал панику

Неизвестный открыл стрельбу в районе Таймс-сквер в центре Нью-Йорка

Фото: Adem Wijewickrema/Global Look Press
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Неизвестный открыл стрельбу в районе Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox5. На опубликованных кадрах слышны звуки выстрелов.

После этого находившиеся поблизости люди начали разбегаться и искать укрытие. Информация о пострадавших пока не поступала. Также неизвестно, был ли задержан подозреваемый.

Ранее в американском городе Уилмингтон, расположенном в штате Делавэр, произошла стрельба на территории городской больницы, сообщили местные власти. По официальной информации, в результате инцидента пострадали два человека.

До этого в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек. По предварительным данным, еще девять человек пострадали.

В то же время сообщалось, что один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле. В Армии обороны страны отметили, что одного из нападавших нейтрализовали.

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