Неизвестный открыл стрельбу в Нью-Йорке и вызвал панику Неизвестный открыл стрельбу в районе Таймс-сквер в центре Нью-Йорка

Неизвестный открыл стрельбу в районе Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox5. На опубликованных кадрах слышны звуки выстрелов.

После этого находившиеся поблизости люди начали разбегаться и искать укрытие. Информация о пострадавших пока не поступала. Также неизвестно, был ли задержан подозреваемый.

Ранее в американском городе Уилмингтон, расположенном в штате Делавэр, произошла стрельба на территории городской больницы, сообщили местные власти. По официальной информации, в результате инцидента пострадали два человека.

До этого в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек. По предварительным данным, еще девять человек пострадали.

В то же время сообщалось, что один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле. В Армии обороны страны отметили, что одного из нападавших нейтрализовали.