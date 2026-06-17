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17 июня 2026 в 22:20

Британка отреагировала на инцидент с выстрелами в Ла-Манше

The Guardian: британка с яхты в Ла-Манше призвала не преувеличивать инцидент

Головной сторожевой корабль (фрегат) Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» Головной сторожевой корабль (фрегат) Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» Фото: Василий Батанов /РИА Новости
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Британка, находившаяся на яхте в Ла-Манше недалеко от места инцидента с участием российского военного корабля, призвала не преувеличивать значение произошедшего, передает газета The Guardian. По словам женщины, она не хотела бы, чтобы ситуация получила чрезмерный резонанс и стала поводом для новых спекуляций.

Очевидица рассказала, что во время происшествия ее удивили предупредительные выстрелы, однако она считает, что не стоит раздувать случившееся до крупных масштабов. Британка подчеркнула, что не рассматривает произошедшее как повод для дальнейшей эскалации и для нагнетания напряженности.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Григорович» принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с гражданской яхтой в проливе Ла-Манш, сообщило Минобороны РФ. Это случилось 16 июня в 12:45, когда экипаж фрегата обнаружил парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая двигалась опасным курсом в сторону российского корабля. В Минобороны РФ подчеркнули, что в соответствии с международными правилами экипаж фрегата несколько раз попытался связаться с гражданским судном.

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