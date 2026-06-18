Футболиста Ваи арестовали перед ЧМ-2026

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи был задержан французской полицией в рамках расследования о возможной манипуляции событиями во время футбольных матчей, сообщил портал The Athletic. Футболиста арестовали 29 мая, менее чем за две недели до старта чемпионата мира.

В тот день Ваи выступал за французскую «Ниццу», где провел вторую часть сезона на правах аренды. В переходном матче против «Сент-Этьена» форвард оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 4:1, сохранив место в высшем дивизионе.

Как отмечается, после окончания встречи игрок был задержан в рамках расследования прокуратуры Марселя. Следствие рассматривает возможные нарушения, связанные с организованным мошенничеством, коррупцией в спорте, использованием средств, полученных незаконным путем, а также отмыванием денег. После допроса Ваи был освобожден. Обвинения ему предъявлены не были.

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