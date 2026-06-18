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18 июня 2026 в 04:17

Футболиста Ваи арестовали перед ЧМ-2026

The Athletic: футболиста Элье Ваи арестовали по делу о договорных матчах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи был задержан французской полицией в рамках расследования о возможной манипуляции событиями во время футбольных матчей, сообщил портал The Athletic. Футболиста арестовали 29 мая, менее чем за две недели до старта чемпионата мира.

В тот день Ваи выступал за французскую «Ниццу», где провел вторую часть сезона на правах аренды. В переходном матче против «Сент-Этьена» форвард оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 4:1, сохранив место в высшем дивизионе.

Как отмечается, после окончания встречи игрок был задержан в рамках расследования прокуратуры Марселя. Следствие рассматривает возможные нарушения, связанные с организованным мошенничеством, коррупцией в спорте, использованием средств, полученных незаконным путем, а также отмыванием денег. После допроса Ваи был освобожден. Обвинения ему предъявлены не были.

Ранее стало известно, что Беттор потерял порядка 200 млн рублей на бирже прогнозов после победы Японии над Нидерландами. По его информации, это самый крупный проигрыш с момента старта чемпионата мира по футболу 2026 года.

Спорт
США
аресты
Элье Ваи
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