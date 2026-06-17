Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 23:47

Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера

В Нижнем Тагиле студент получил 5 суток за заказ пиццы на имя Гитлера

Фото: Jeff Mcintosh/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Нижнем Тагиле Свердловской области назначил пять суток административного ареста студенту колледжа Тимофею В. Молодого человека признали виновным в распространении нацистской символики, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. По его словам, материалы в суд направил территориальный отдел полиции.

Судья Ленинского района Нижнего Тагила, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя Тимофея В. в распространении нацистской символики, — сообщил Горелых.

Как уточнили в полиции, молодой человек оформил заказ в пиццерии на имя Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным правоохранителей, он демонстрировал нацистскую символику в интернете и по месту учебы. В МВД отметили, что студент признал свою вину и раскаялся.

Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится, — рассказал Горелых.

По его словам, санкция статьи предусматривала административный арест на срок до 15 суток. Однако суд назначил более мягкое наказание.

Ранее блогера Диану Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.

Регионы
Россия
Нижний Тагил
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Домодедово ввели порядок согласования рейсов из-за ограничений в небе
Шойгу указал на растущую угрозу для государств
Ставрополец задушил соседку, убившую его котенка: сколько ему грозит
Генсек ОДКБ осудил удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области
США и Ирана подписали соглашение о прекращении войны
Экстренная посадка в Сочи привела к проверке следователей
«Ходят на него, как в зоопарк»: как Пугачева и деньги сгубили Галкина
В деле Трабера всплыло имя известного российского боксера
Пассажиров вернувшегося в Сочи самолета могут разместить в отеле
Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР за один день
В аэропорту Внуково введен особый режим
Збруев, смерть дочери, срок за убийство: как жила и ушла актриса Малявина
Крушение самолета в Подмосковье 17 июня: погибшие, причины катастрофы
Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи
Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера
Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи
Стало известно, куда делся подавший сигнал бедствия рейс над Черным морем
Пропавший с радаров самолет экстренно приземляется в Сочи
Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию
Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.