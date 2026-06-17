Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера

Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера В Нижнем Тагиле студент получил 5 суток за заказ пиццы на имя Гитлера

Суд в Нижнем Тагиле Свердловской области назначил пять суток административного ареста студенту колледжа Тимофею В. Молодого человека признали виновным в распространении нацистской символики, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. По его словам, материалы в суд направил территориальный отдел полиции.

Судья Ленинского района Нижнего Тагила, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя Тимофея В. в распространении нацистской символики, — сообщил Горелых.

Как уточнили в полиции, молодой человек оформил заказ в пиццерии на имя Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным правоохранителей, он демонстрировал нацистскую символику в интернете и по месту учебы. В МВД отметили, что студент признал свою вину и раскаялся.

Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится, — рассказал Горелых.

По его словам, санкция статьи предусматривала административный арест на срок до 15 суток. Однако суд назначил более мягкое наказание.

Ранее блогера Диану Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.