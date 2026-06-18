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18 июня 2026 в 04:03

Тим Кук предупредил о повышении цен на Apple

WSJ: Тим Кук сообщил о неизбежном повышении цен на продукцию Apple

Фото: IMAGO/Billy Bennight/AdMedia /Me/Global Look Press
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Генеральный директор Apple Тим Кук заявил о планах компании повысить цены на свою продукцию, передает The Wall Street Journal. Причиной такого решения стал резкий рост стоимости микросхем памяти и накопителей, которые используются в современных устройствах.

Кук отметил, что компания старается минимизировать последствия подорожания компонентов для покупателей, однако полностью избежать пересмотра цен не удастся. При этом руководитель Apple не уточнил, когда именно начнется повышение цен и какие категории товаров оно затронет.

Как отмечает издание, ближайшая крупная презентация компании может состояться уже в сентябре. Ожидается, что тогда Apple представит новое поколение смартфонов iPhone 18.

Ранее стало известно, что за последние два месяца бюджетные ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone e-серии значительно выросли в популярности на российском рынке. Таким образом, доля ноутбуков составила 14%, а смартфонов — 34% от всех проданных устройств компании Apple. Средняя стоимость MacBook Neo составила 58 тыс. рублей, а iPhone 17e продавался за 64 тыс. рублей.

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