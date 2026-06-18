В МИД заметили странности в предложениях Украины о мире Мирошник: Киев заявляет о мире в неприемлемом формате

Правительство Украины заявляет о необходимости урегулирования конфликта, однако делают это в формате, который не позволяет начать полноценные переговоры, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Предложения украинской стороны не создают условий для запуска переговорного процесса, отметил он.

Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались. И Украина только заявляет о мире в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала какого-либо формата переговоров, — сказал Мирошник.

По его словам, возможность продолжения переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США сохраняется. При этом дипломат подчеркнул, что для такого формата взаимодействия необходимы дополнительные договоренности между сторонами. Мирошник отметил, что вопрос дальнейших переговоров остается открытым и зависит от готовности сторон к выработке приемлемых условий для обсуждения.

Ранее итальянские СМИ написали, что власти Украины понимают сложность ситуации на фронте, однако намерены продолжать военные действия. В публикации говорится, что, несмотря на потери и развитие ситуации в зоне боевых действий, руководство Украины и его западные союзники не планируют менять курс.