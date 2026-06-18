Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 04:13

В МИД заметили странности в предложениях Украины о мире

Мирошник: Киев заявляет о мире в неприемлемом формате

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Украины заявляет о необходимости урегулирования конфликта, однако делают это в формате, который не позволяет начать полноценные переговоры, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Предложения украинской стороны не создают условий для запуска переговорного процесса, отметил он.

Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались. И Украина только заявляет о мире в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала какого-либо формата переговоров, — сказал Мирошник.

По его словам, возможность продолжения переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США сохраняется. При этом дипломат подчеркнул, что для такого формата взаимодействия необходимы дополнительные договоренности между сторонами. Мирошник отметил, что вопрос дальнейших переговоров остается открытым и зависит от готовности сторон к выработке приемлемых условий для обсуждения.

Ранее итальянские СМИ написали, что власти Украины понимают сложность ситуации на фронте, однако намерены продолжать военные действия. В публикации говорится, что, несмотря на потери и развитие ситуации в зоне боевых действий, руководство Украины и его западные союзники не планируют менять курс.

Власть
Украина
МИД
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отвратительный шабаш»: в посольстве РФ высказались о выставке Eurosatory
Основатель «Азбуки» Максим Крютченко умер на 57-м году жизни
Футболиста Ваи арестовали перед ЧМ-2026
В МИД заметили странности в предложениях Украины о мире
Сразу три крупных российских аэропорта попали под ограничения
Тим Кук предупредил о повышении цен на Apple
В ЕС минируют суда, идущие в РФ: как уничтожить диверсантов раз и навсегда
Один из главных аэропортов России закрылся
В деле Трабера появились новые задержанные
Трамп и Макрон поборолись в Версале
В аэропортах Саратова и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Италии заявили о переломной ситуации в зоне СВО
Судьба рейса из Сочи решилась спустя несколько часов ожидания
В аэропорту Нижнекамска временно ограничили полеты
«Резкого скачка не будет»: эксперт о ценах на жилье, ипотеке, будущем рынка
Иран заявил, что не будет вывозить обогащенный уран из страны
Дмитриев раскрыл, что происходит с британскими СМИ
В Киеве и нескольких городах Украины прогремели взрывы
Меморандум США и Ирана получил подписи лидеров двух стран
Автобус с пассажирами после атаки БПЛА пересек границу страны
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.