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18 июня 2026 в 03:27

В Италии заявили о переломной ситуации в зоне СВО

L'AntiDiplomatico: Киев и Запад настроены продолжать боевые действия

Рим, Италия Рим, Италия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Киевские власти понимают сложность ситуации на фронте, однако намерены продолжать военные действия, написали авторы итальянского издания L'AntiDiplomatico. В публикации говорится, что, несмотря на потери и развитие ситуации в зоне боевых действий, руководство Украины и его западные союзники не планируют менять курс.

В статье пишут, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает добиваться поддержки со стороны западных государств. Украинскому руководству удается убеждать союзников в необходимости дальнейшего финансирования и оказания помощи.

В материале подчеркивается, что западные страны поддерживают Киев, несмотря на ситуацию на поле боя. Украинские власти и их союзники по-прежнему делают ставку на продолжение конфликта, резюмируют авторы.

Ранее европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет Taurus, Storm Shadow и SCALP.

До этого сообщалось, что документ Национальной разведки США свидетельствует о хранении на Украине вирусов сибирской язвы, чумы, туляремии, лихорадки Эбола и других опасных патогенов. Отмечается, что они сосредоточены в одной из биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.

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