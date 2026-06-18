Стало известно о крупной попытке атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтоижили 15 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты.

15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее средства противовоздушной обороны в течение шести часов отражали атаки украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего было уничтожено и перехвачено 27 БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил: в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка, у нее осколочные ранения лица и правой руки. Обе пострадавшие госпитализированы.