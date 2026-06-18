ПВО сбила еще семь беспилотников на подлете к Москве

ПВО сбила еще семь беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. После ликвидации воздушных целей на места падения обломков были направлены специалисты.

Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву, — написал губернатор столицы.

Собянин писал, что силы ПВО перехватили и уничтоижили 15 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Ранее средства противовоздушной обороны в течение шести часов отражали атаки украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего было уничтожено и перехвачено 27 БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил: в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать. Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени.