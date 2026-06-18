Эксперт оценил значение освобождения Кутузовки в ДНР Марочко: освобождение Кутузовки открыло путь ВС РФ к наступлению на Доброполье

Освобождение Кутузовки в Донецкой Народной Республике создает условия для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Доброполья, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, важную роль сыграло установление контроля над рядом населенных пунктов на этом участке.

Марочко отметил, что после освобождения Нового Донбасса и Кутузовки российские подразделения смогли занять выгодные позиции. Речь идет в том числе о стратегически важных высотах, которые, по оценке эксперта, могут оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации.

Ранее стало известно, что артиллерийские «Гиацинт-Б» подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в ходе боев в Харьковской области уничтожили ряд целей противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Огонь велся по пунктам управления беспилотниками, блиндажам и живой силе ВСУ, отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, который использовали Вооруженные силы Украины. Помимо этого, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются для нужд ВСУ.