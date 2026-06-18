Артиллерийские «Гиацинт-Б» подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в ходе боев в Харьковской области уничтожили ряд целей противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Огонь велся по пунктам управления беспилотниками, блиндажам и живой силе ВСУ, отметили в ведомстве. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 июня?

Артиллерия «Гиацинт-Б» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

«В ходе боевой работы расчеты буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“, выполняющие задачи на Харьковском направлении СВО, точными выстрелами уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, корректировка огня осуществлялась с использованием данных воздушной разведки, в том числе беспилотников «Зала». Такая координация позволила наносить удары по целям практически в режиме реального времени с минимальной задержкой после их обнаружения.

ВСУ переносят военные заводы из-за артиллерии РФ

Военные предприятия начали эвакуировать из Краматорска из-за ударов со стороны российских войск, сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, промышленные объекты города оказались в зоне поражения различных видов вооружений.

Он отметил, что украинские власти понимают значение местных предприятий для оборонной промышленности. В частности, речь идет о Старокраматорском машиностроительном заводе, который был задействован в производстве продукции для нужд армии.

Снайперы ВС РФ уничтожили сотню беспилотников ВСУ

Снайперы группировки войск «Центр» прикрыли позиции артиллерийских и штурмовых подразделений от атак беспилотников противника, уничтожив сотню дронов на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны России. За время выполнения боевой задачи военнослужащие сбили десятки тяжелых беспилотников, а также 100 FPV-дронов.

«Расчет снайперов мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ обеспечил прикрытие позиций артиллерийских и штурмовых подразделений от беспилотных летательных аппаратов формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

ПВО за шесть часов отразила крупную волну атак БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение шести часов отражали атаки украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего было уничтожено и перехвачено 27 БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

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