«Подарок» от уточек. Церкариоз: что это такое, главные симптомы, как лечить

«Подарок» от уточек. Церкариоз: что это такое, главные симптомы, как лечить

В регионах России было зафиксировано несколько случаев заболевания церкариозом, также известным как «зуд купальщика». Он может возникнуть после купания в водоемах, зараженных церкариями, — личинками плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Насколько этот недуг опасен, к каким последствиям может привести и можно ли предотвратить заражение — в материале NEWS.ru.

Как происходит заражение церкариозом

Церкариоз, или «зуд купальщика», возникает после контакта кожи с личинками паразитов — церкариями, которые живут в пресных водоемах, рассказал NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов.

«Взрослые паразиты живут в теле водоплавающих птиц (уток, гусей, чаек, лебедей) и некоторых водных млекопитающих. Люди в этот перечень не входят. Яйца паразитов попадают в воду с фекалиями. Затем личинки проходят стадию развития в водных моллюсках, после чего появляются личинки-церкарии», — пояснил специалист.

По его словам, церкарии ищут птицу, однако могут ошибочно «атаковать» человека. Они проникают в поверхностный слой кожи, где быстро погибают и вызывают местную аллергически-воспалительную реакцию.

«Человек для этих паразитов — „тупиковый“ хозяин, так что в полноценную паразитарную инфекцию внутри организма это не превращается», — сказал Водовозов.

Какие симптомы возникают у человека при церкариозе

Как правило, симптомы церкариоза появляются у человека через несколько минут или часов после купания, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, речь идет о покалывании, жжении или зуде кожи. Кроме того, на теле могут появиться красные пятна, папулы и мелкие волдыри.

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«При массивном заражении или высокой чувствительности организма возможны повышение температуры, слабость, головная боль, а также нарушения сна из-за сильного зуда. У детей реакция часто бывает более выраженной, чем у взрослых», — сказал педиатр.

Главный врач Ульяновского областного клинического кожно-венерологического диспансера Захар Коган пояснил NEWS.ru, что несовершеннолетние в большей степени подвержены заражению из-за особенностей кожи. По его словам, защитный барьер у них не сформирован в полной мере.

Можно ли умереть от церкариоза

Умереть от церкариоза нельзя, но это не значит, что заболевание можно игнорировать, сказал Водовозов.

«Опасны не сами церкарии, а осложнения и ошибки в оценке ситуации: расчесы до крови с присоединением бактериальной инфекции, выраженная аллергическая реакция, высокая температура, отек лица, затруднение дыхания, а также быстрое ухудшение самочувствия», — пояснил специалист.

По его словам, если после купания у ребенка, помимо зудящей сыпи, поднялась температура под 39 градусов, появились вялость, сильный отек, гнойнички, красные болезненные полосы от расчесов, одышка или генерализованная крапивница, то это повод для срочного обращения к врачу.

«Некоторые особо впечатлительные пациенты, подхватившие церкариоз, опасаются, что у них под кожей ползают червяки. Однако это не так: паразиты очень быстро погибают и не размножаются», — отметил Коган.

Где можно заразиться церкариозом

По словам Водовозова, самые рискованные места, где можно заразиться церкариозом, — теплые, стоячие или слабопроточные водоемы, особенно мелководье у берега, заросли водной растительности, заболоченные и другие участки с множеством моллюсков и водоплавающих птиц. Он отметил, что дети болеют чаще взрослых из-за того, что дольше сидят на мелководье, играют у берега и хуже вытираются после купания.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Самый безопасный выбор водоема — официально разрешенные пляжи, чистый песчаный вход, отсутствие зарослей и уток поблизости. В ухоженных хлорированных бассейнах риска „зуда купальщика“ нет. Для цикла нужны моллюски и подходящие „хозяева“», — подчеркнул врач.

В морской воде церкарии практически не встречаются.

Ранее стало известно, что несколько отдыхающих подхватили церкариоз после купания в Светлоярском озере в Нижегородской области. Среди причин эксперты называют сильный прогрев стоячей воды и наличие водоплавающих птиц, которые являются переносчиками паразитов. По словам очевидцев, мелководье озера сильно заросло, что в сочетании с жаркой погодой создало благоприятные условия для развития церкарий.

Какие меры предосторожности нужно принять, чтобы не подхватить церкариоз

Главное правило — не купаться в мелких водоемах, где ранее были зафиксированы случаи заражения церкариозом, стоят предупреждающие таблички, много водорослей и плавают утки, подчеркнул Водовозов.

«Не кормите уток на пляжах. Это не милый жест, а способ собрать рядом птиц, органику, моллюсков и поддержать паразитарный цикл. После выхода из воды нужно сразу принять душ. Если его нет, необходимо тщательно вытереть кожу сухим полотенцем, особенно ноги, бедра и ягодицы», — порекомендовал врач.

Коган посоветовал перед купанием наносить на тело жирные кремы, которые препятствуют проникновению церкарий через кожу.

Что делать, если ребенок заразился церкариозом

Если после купания у ребенка появилась зудящая сыпь, следует тщательно промыть кожу чистой водой, пояснил Малых.

«Можно использовать антигистаминные препараты по возрасту при выраженном зуде. При необходимости — применять местные противозудные средства, рекомендованные врачом. Важно следить, чтобы ребенок не расчесывал кожу», — отметил собеседник.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Между тем Водовозов подчеркнул, что лечение в большинстве случаев симптоматическое. По его словам, антибиотики нужно принимать не от церкарий, а только в том случае, если присоединилась бактериальная инфекция.

«Не нужно „глистогонить“ ребенка на всякий случай. При „зуде купальщика“ личинки не живут и не размножаются в человеке. Не нужно мазать все агрессивными прижигающими растворами, вскрывать волдыри или идти в тот же водоем, чтобы смыть зуд», — заключил эксперт.

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