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17 июня 2026 в 11:30

ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву

Собянин: еще один украинский беспилотник пытался атаковать Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушная цель была сбита силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Всего с начала суток уничтожено уже 25 дронов.

Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что один из беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 16 июня, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил мэр столицы, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Пожар на заводе был локализован усилиями МЧС.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышла из строя современная техника и аппаратура.

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