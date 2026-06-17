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17 июня 2026 в 11:31

В Москве упростят контроль за утилизацией строительного мусора

Цифровой контроль за утилизацией строительного мусора упростят в Москве с 1 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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С 1 июля в Москве вступают в силу обновленные правила обращения с отходами строительства и сноса (ОССиГ), сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, которые передает сайт правительства, инициатива призвана снизить административную нагрузку на бизнес и усилить контроль за утилизацией таких отходов.

Новый подход позволит участникам рынка значительно сократить время на оформление документов и снизить административную нагрузку, а городу в режиме реального времени видеть всю цепочку движения отходов — от стройплощадки до объекта переработки, — отметил Овчинский.

По информации департамента градостроительной политики, в прошлом году в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья. Это примерно 119 домов на 35 тыс. квартир.

Ранее Овчинский сообщил, что в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа возводят жилой дом. Здание строят в рамках проекта «Московские кварталы».

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