Операторов и банки обязали компенсировать ущерб от мошенников Совфед обязал банки и операторов компенсировать ущерб от действий мошенников

Совфед России одобрил закон, обязывающий банки усиливать защиту от кибермошенников и компенсировать клиентам потери при неисполнении этих обязательств. Норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Трансляция заседания велась в мессенджере МАКС.

В частности, теперь при выявлении подозрительного перевода или активности вредоносного ПО банк обязан запросить данные в госсистему Антифрод и заблокировать операцию. Если клиент попытается повторить перевод или предоставит подтверждение отмененной операции, вводится шестичасовой период охлаждения. В этот срок банк может не проводить операцию, даже если оно подкреплено подтверждением.

Если банк не остановит подозрительную операцию или проигнорирует период охлаждения, он обязан вернуть утерянные средства по заявке клиента. Возмещение ущерба возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других госорганов.