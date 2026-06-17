Директор Хлебниковой рассказал, как пострадал от мошенников Директор Прайс рассказал, что аферисты создали его аккаунт на Госуслугах

Мошенники создали фейковый аккаунт директора певицы Марины Хлебниковой Данилы Прайса на «Госуслугах», сообщает RT. Также на его имя оформили шесть различных сим-карт.

Никто из моих знакомых, ни полиция, ни сотрудники портала никогда не слышали, чтобы чужой человек без личного присутствия в другом конце страны оформил на тебя аккаунт и пользовался им как своим. Это новая реальность 2026 года, — рассказал Прайс.

Мужчина успел заблокировать номера и установить запрет на сделки через интернет со своей недвижимостью. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт жительницы Екатеринбурга на портале «Госуслуги» и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Взломщики начали массово оформлять временную регистрацию, и, несмотря на то что женщина несколько раз меняла доступ к своему аккаунту, количество зарегистрированных людей продолжало расти.