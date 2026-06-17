Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 12:34

Директор Хлебниковой рассказал, как пострадал от мошенников

Директор Прайс рассказал, что аферисты создали его аккаунт на Госуслугах

Марина Хлебникова Марина Хлебникова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники создали фейковый аккаунт директора певицы Марины Хлебниковой Данилы Прайса на «Госуслугах», сообщает RT. Также на его имя оформили шесть различных сим-карт.

Никто из моих знакомых, ни полиция, ни сотрудники портала никогда не слышали, чтобы чужой человек без личного присутствия в другом конце страны оформил на тебя аккаунт и пользовался им как своим. Это новая реальность 2026 года, — рассказал Прайс.

Мужчина успел заблокировать номера и установить запрет на сделки через интернет со своей недвижимостью. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт жительницы Екатеринбурга на портале «Госуслуги» и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Взломщики начали массово оформлять временную регистрацию, и, несмотря на то что женщина несколько раз меняла доступ к своему аккаунту, количество зарегистрированных людей продолжало расти.

Шоу-бизнес
мошенники
Госуслуги
аккаунты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Путин прибыл с визитом в Казань
Спасатели нашли пропавшую в Карачаево-Черкесии группу туристов
Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском
Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом
Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском
В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми
Тепло прикосновений: почему натуральные ткани остаются вне конкуренции
Решетников раскрыл темы роста импорта России из стран АСЕАН
Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины
Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»
МИД Белоруссии проинформировали об инциденте в Брянской области
Снесшему остановку с людьми таксисту огласили приговор
Нутрициолог назвала самые полезные ягоды
Дети из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Стало известно, почему глава ЕК фон дер Ляйен не пойдет на третий срок
В ГД высказались о создании в Нидерландах лагерей для военнопленных из РФ
Юрист дал советы, как работникам перейти на удаленку
Гинеколог ответил, можно ли родить после 40 лет
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.