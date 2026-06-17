Директор Хлебниковой рассказал, как пострадал от мошенников

Мошенники создали фейковый аккаунт директора певицы Марины Хлебниковой Данилы Прайса на «Госуслугах», сообщает RT. Также на его имя оформили шесть различных сим-карт.
Никто из моих знакомых, ни полиция, ни сотрудники портала никогда не слышали, чтобы чужой человек без личного присутствия в другом конце страны оформил на тебя аккаунт и пользовался им как своим. Это новая реальность 2026 года, — рассказал Прайс.
Мужчина успел заблокировать номера и установить запрет на сделки через интернет со своей недвижимостью. Полиция начала проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт жительницы Екатеринбурга на портале «Госуслуги» и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Взломщики начали массово оформлять временную регистрацию, и, несмотря на то что женщина несколько раз меняла доступ к своему аккаунту, количество зарегистрированных людей продолжало расти.