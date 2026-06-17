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17 июня 2026 в 13:08

Путин прибыл на саммит Россия — АСЕАН в Казань

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, сообщила пресс-служба главы государства. В городе пройдет юбилейный саммит Россия — АСЕАН.

В мероприятиях примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

До этого глава Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. По его словам, местные власти осознают высокий статус мероприятия и возложенную на них государственную задачу по представлению лица страны. Региональный оперативный штаб совместно с федеральным центром утвердил графики прибытия делегаций и схемы их расселения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящий в июне саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.

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