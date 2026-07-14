Склады ракет и дронов горят по всей Украине: лучшие удары ВС РФ

Российские войска планомерно наращивают интенсивность ракетных ударов по стратегическим объектам Украины. Целями становятся военные аэродромы, заводы БПЛА, топливные и оружейные склады, портовые терминалы, ТЭЦ и узловые центры обороны противника. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, какие именно потери Киев понес за последнюю неделю, и предположил, куда ВС РФ могут ударить дальше.

Какие объекты на Украине ВС РФ уничтожили за неделю

Россия продолжает систематически наносить удары возмездия по военно-промышленным объектам Украины: в число пораженных целей попадают все более важные для ВСУ комплексы и предприятия.

Так, согласно данным Министерства обороны России, в ночь с 5 на 6 июля ВС РФ ударили по цехам предприятий «Абрис ПТ» и «Буревестник» в Киеве. Они специализируются на выпуске беспилотных летательных аппаратов, в том числе моделей «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», FPV «Шрайк-10». Были критически повреждены производственные мощности предприятия «Укр Армо Тех», которое выпускает бронеавтомобили и защиту для украинского военного транспорта.

Ударам подверглась крупнейшая киевская верфь «Кузница на Рыбальском», которая строит и ремонтирует артиллерийские катера «Гюрза-М». Топливная инфраструктура Украины также понесла потери. Были поражены хранилища на «Нефтеэкспериментальном КП» в Вишневом Киевской области, которые осуществляют экстренную поставку топлива для ВСУ. Кроме того, поступали данные об ударах по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице, однако МО РФ эти сведения не комментировало.

ТЭЦ-5 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь с 7 на 8 июля было поражено производство «Самсунг-Украина», которое специализируется на выпуске компонентов для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Блогер Олег Царев также сообщил о предполагаемом повторном ударе по ТЭЦ-6, где случилось масштабное возгорание. Подтверждения от Минобороны России не поступало.

В выходные в Одессе и Одесской области под обстрел попали топливные резервуары и хранилища военных грузов в портах Черноморск и Южный, а также логистический центр «Одтранса» — компании, осуществляющей перевозку грузов военного назначения. В порту Измаил были уничтожены либо серьезно повреждены грузовые рампы, насосные станции и пункты управления. 13 июля серия ударов по этим объектам повторилась.

В Киеве атакованы цеха и хранилища Aerodron Industrial Enterprise — завода, выпускающего тяжелые БПЛА большой дальности E-300 Enterprise и D-80 Discovery. Кроме того, МО отчиталось о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одной целью, по данным военного корреспондента и автора канала «Синяя Z Борода» Тимофея Ермакова, мог стать центральный командный пункт противовоздушной обороны Украины.

«Об этом свидетельствуют резко сниженная точность и объем информации, поступающей от украинской оповестительной системы ПВО. Больше нет сообщений вроде „2 ракеты, до цели 2 минуты“ или активного отслеживания российских самолетов и ракет», — написал он. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Чего еще может лишиться Украина

Первое, что обращает на себя внимание в недавних атаках, — это активное поражение портовой и судостроительной инфраструктуры, действующей в интересах ВСУ. Прежде Украина относительно свободно использовала свои военно-морские ресурсы, в том числе и против гражданских российских судов.

Президент республики Владимир Зеленский хвастался, что Киев якобы «доминировал» на черноморском театре военных действий. Однако бахвальству, кажется, пришел конец. Вполне вероятно, что удары по военно-морской инфраструктуре Украины не просто продолжатся, но и значительно усилятся, — как для уничтожения военной силы противника, так и для того, чтобы помешать поставкам вооружений по морским каналам.

Кроме присутствия на море Россия ликвидирует военно-воздушный потенциал Украины. Обстрелы военных аэродромов, судя по всему, могут оказаться еще одной приоритетной задачей для ВС РФ.

Другое стратегическое направление — планомерная ликвидация топливно-энергетической инфраструктуры врага. В списке мишеней могут оказаться и НПЗ с АЗС, и топливно-энергетические станции. Последовательные удары по ним нужны не для того, чтобы Украина ближе к осени погрузилась во тьму и холод, а чтобы сделать невозможными поставки топлива для ВСУ.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отдельно стоит выделить атаку по «Самсунг-Украине». Это совместное производство. Российское руководство уже давно говорило, что подобные объекты, невзирая на международное участие в их работе, будут считаться законными целями для ВС РФ. Поэтому после обнародования Минобороны РФ адресов заводов БПЛА на территории Европы, которые снабжают Украину дронами и снарядами, это максимально прозрачный намек «западным партнерам» — пора пересмотреть свое видение поддержки киевского режима.

Глядя на общую картину, можно предположить, что Россия перешла к стратегии «обескровливания» противника. ВСУ будут терять запасы техники и топлива, а также уже сейчас лишаются логистики, по которой можно осуществлять поставки всего необходимого — как из Европы в тыловые зоны, так и из тыла до передовой. В связи с этим весьма вероятно усиление ракетных атак по транспортной инфраструктуре противника. Непонятно, дойдет ли дело до мостов через Днепр, но узловые склады, транспортные хабы и ключевые железнодорожные и автомобильные магистрали могут в скором времени стать приоритетными целями для ВС РФ.

Еще один сегмент, который, исходя из открытых источников, «отработан» Россией пока не в полной мере, — это пресловутые «центры принятия решений». Впрочем, в контексте предполагаемой атаки на Центр ПВО правильнее говорить об узловых командных объектах. Уничтожение командования врага — это дезорганизация и все то же обескровливание ВСУ. И оно станет вполне логичным шагом по демилитаризации Украины.

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