Назван продукт, который сильнее всех подешевел в России Руспродсоюз: огурец стал самым подешевевшим продуктом в РФ за месяц

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц, передает РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз. В первую неделю июля средняя цена на огурцы была на 14,2% ниже, чем в первую неделю июня, отметили в источнике.

Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня, — говорится в материале.

Также в число продуктов с наиболее заметным снижением стоимости вошли помидоры и яйца. По данным союза, цены на них за месяц уменьшились на 7,1 и 6,6% соответственно.

Ранее в пресс-службе Росстата сообщили, что в России снизились цены на куриные яйца. Их стоимость уменьшилась на 9,6%, а сливочное масло стало дешевле на 1,4%.

Кроме того, в июне 2026 года минимальные цены на социально значимые продукты первой необходимости в крупных российских торговых сетях снизились более чем на 11% по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами этого падения стали популярные овощи, традиционно входящие в состав борщевого набора, — он упал в цене на 27%.