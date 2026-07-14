Над Севастополем отразили атаку пяти беспилотников ВСУ

В Севастополе военные отразили атаку пяти беспилотников ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в отражении атаки задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Развожаев сообщил, что сбили БПЛА в Балаклавском районе. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Несколько часов назад в понедельник, 13 июля, силы ПВО сбили три вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников в столичном регионе за последние сутки достигло 55.

Кроме этого, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронах самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.