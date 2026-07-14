Ссылки Telegram перестали открываться в браузерах

Ссылки Telegram в формате t.me перестали открываться в браузерах, передает ТАСС. При этом внутри приложения мессенджера ссылки продолжают работать.

В Telegram-каналах уже появлялась информация о проблемах с работой короткого домена t.me. Других подробностей о причинах сбоя пока не приводится.

Ранее стало известно, что аномальная жара в Нидерландах привела к массовым сбоям в работе российских хостингов, тысячи сайтов оставались недоступны на протяжении десятков часов. В амстердамском дата-центре Qupra из-за температуры, приблизившейся к +40 градусам, отказала система охлаждения, серверы начали автоматически отключаться для предотвращения перегрева.

До этого в Санкт-Петербурге на фоне масштабной атаки беспилотников был зафиксирован массовый сбой в работе мобильного интернета, сообщал мониторинговый сервис. По данным платформы, только за один час на возникшие неполадки пожаловались 184 пользователя, за последние сутки общее число обращений от абонентов превысило 1,8 тыс. Вскоре связь восстановилась.