Отражена атака беспилотников, летевших на Москву Собянин сообщил о ликвидации еще четырех украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Как уточнил Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.