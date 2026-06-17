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17 июня 2026 в 12:37

В России появятся «детские» SIM-карты

Совфед ввел детские SIM-карты для защиты несовершеннолетних от мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления так называемых детских SIM-карт, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента в МАКС. Данная норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно нововведениям, родители вправе уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя SIM-карту своим детям. В документе указано, что правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по «детским» SIM-картам.

Ранее IT-эксперт Леонтий Букштейн отмечал, что третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками усложнит жизнь операторам, но при этом выведет цифровую безопасность на новый уровень. Он посоветовал россиянам иметь не более двух-трех сим-карт.

До этого сообщалось, что жертвы дистанционных мошенничеств, включая несовершеннолетних, под влиянием злоумышленников продолжают выполнять их поручения, будучи уверенными, что помогают российским спецслужбам. Такая практика вовлечения потерпевших в преступную деятельность получила в последнее время широкое распространение.

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