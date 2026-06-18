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18 июня 2026 в 05:42

В Лос-Анджелесе вспыхнул крупный пожар на складе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крупный пожар произошел на складе в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал ABC. Возгорание началось на крышах холодильного хранилища, где установлены солнечные батареи.

Из-за пожара городские власти обратились к жителям близлежащих районов с просьбой соблюдать меры предосторожности. Гражданам рекомендовали немедленно укрыться в помещениях, а также закрыть окна и двери.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и авиация. К тушению возгорания привлечены два вертолета.

Департамент полиции Лос-Анджелеса был переведен в режим тактической тревоги в связи с развитием ситуации. Информация о пострадавших на данный момент не приводится. Причины возникновения пожара пока официально не названы.

Ранее стало известно о пожаре, вспыхнувшем на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае. По данным издания, очевидцы заметили клубы дыма и открытое пламя на верхних уровнях здания.

До этого в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. На месте ЧП были обнаружены тела троих человек. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

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