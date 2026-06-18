В Дубае загорелся небоскреб Emirates Financial Towers Khaleej Times: пожар вспыхнул на верхних этажах небоскреба в Дубае

Пожар вспыхнул на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае, сообщила газета Khaleej Times. По данным издания, очевидцы заметили клубы дыма и открытое пламя на верхних уровнях здания.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранительные органы и городские службы. Начались работы по ликвидации возгорания. Власти предпринимают меры для локализации пожара и недопущению его распространения на другие этажи. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.

Ранее в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. На месте ЧП были обнаружены тела троих человек. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

До этого глава Красноармейского района Александр Харитонов заявил, что основной очаг пожара на нефтебазе в кубанской станице Полтавской, вспыхнувший из-за падения обломков БПЛА, удалось потушить. Он добавил, что движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским уже возобновили.