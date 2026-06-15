Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 11:10

Ставочник лишился целого состояния и поставил антирекорд ЧМ-2026

Беттор лишился 200 млн рублей на ставке после победы Японии над Нидерландами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беттор потерял 200 млн рублей на бирже прогнозов после победы Японии над Нидерландами, пишет Telegram-канал «Первый спорт». По его информации, это самый крупный проигрыш с момента старта чемпионата мира по футболу 2026 года.

В материале говорится, что мужчина поставил $2,74 млн на коэффициент 2,13, надеясь на выигрыш в 421,5 млн рублей. Нидерланды вели со счетом 2:1, но на 88-й минуте пропустили гол от Японии, и ставка сгорела.

Канал пишет, что вместо этой ставки беттор мог бы купить японского нападающего Огаву, сделавшего результативную передачу на тот самый роковой гол. Его трансферная стоимость оценивается в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Москва, Свердловская и Новосибирская области стали лидерами рейтинга самых везучих регионов России по итогам января — мая 2026 года. Жители страны за первые пять месяцев года выиграли в общей сложности более 8,7 млрд рублей.

До этого жительница Вологодской области выиграла в интернет-лотерею «4х4» более 10 млн рублей. Женщина считает, что удачу ей принесла примета собирать усы котов. Накануне выигрыша россиянка заметила, что у ее котов стали выпадать усы, и она, вспомнив слова матери о том, что это к удаче, собрала их.

Спорт
Футбол
ставки
азартные игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия и РФ представили доклад о ситуации с правами человека на Западе
Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке
«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.