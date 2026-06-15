Ставочник лишился целого состояния и поставил антирекорд ЧМ-2026 Беттор лишился 200 млн рублей на ставке после победы Японии над Нидерландами

Беттор потерял 200 млн рублей на бирже прогнозов после победы Японии над Нидерландами, пишет Telegram-канал «Первый спорт». По его информации, это самый крупный проигрыш с момента старта чемпионата мира по футболу 2026 года.

В материале говорится, что мужчина поставил $2,74 млн на коэффициент 2,13, надеясь на выигрыш в 421,5 млн рублей. Нидерланды вели со счетом 2:1, но на 88-й минуте пропустили гол от Японии, и ставка сгорела.

Канал пишет, что вместо этой ставки беттор мог бы купить японского нападающего Огаву, сделавшего результативную передачу на тот самый роковой гол. Его трансферная стоимость оценивается в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Москва, Свердловская и Новосибирская области стали лидерами рейтинга самых везучих регионов России по итогам января — мая 2026 года. Жители страны за первые пять месяцев года выиграли в общей сложности более 8,7 млрд рублей.

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