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18 июня 2026 в 23:18

Болгария выступила против части новых антироссийских санкций

Болгария выступила против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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София не поддержит антироссийские санкции, которые могут нанести ущерб национальной экономике, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. По его словам, которые передает ТАСС, страна также выступает против ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мы готовы наложить вето. <...> Мы преследуем свои национальные интересы, — сказал Радев.

Радев отметил, что Болгария намерена добиваться исключения патриарха Кирилла из санкционных списков, а также выступит за исключение из ограничительных мер нефтеперерабатывающего завода компании ЛУКОЙЛ. При этом он подчеркнул, что София не станет препятствовать общеевропейским решениям по Украине и переговорам о ее вступлении в Евросоюз.

Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой включить патриарха Кирилла в черный список Евросоюза в составе 21-го пакета антироссийских санкций. Как отмечается в публикации, предложение пока находится на стадии рассмотрения.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций введет экспортные ограничения против компаний из КНР, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Индии. По ее словам, в общей сложности речь идет об ограничениях против 50 компаний.

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Болгария
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