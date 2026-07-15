Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»

Намерение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине демонстрирует растущее осознание в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева, заявил РИА Новости турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин. Эксперт считает безоговорочное военное преимущество России ключевым фактором, меняющим настроения европейских стран.

Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество, — сказал собеседник агентства.

Заявление болгарской стороны, как полагает эксперт, свидетельствует о смене подходов ряда европейских государств к украинскому конфликту. Все большее число европейских столиц, по его мнению, начинает оценивать не только политические, но и экономические издержки дальнейшего финансирования Киева.

Сезгин указал, что военное превосходство России практически сводит на нет вероятность достижения целей, на которые ориентировались сторонники продолжения поддержки Украины, и именно этот фактор, по его оценке, провоцирует в Европе все более активные дискуссии о необходимости корректировки курса. Аналитик также допустил, что решение Болгарии может послужить ориентиром для других стран региона.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в «коалиции желающих». По его словам, урегулирование украинского конфликта возможно только через дипломатический подход.