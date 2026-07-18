Белицкое, Васютинское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 18 июля? Что происходит у Белицкого, Васютинского, Волчанска, Воздвижевки, Волоховского, Захаровки, Избицкого, Константиновки, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Малиновки, Новоселовки, Тихоновки, Сосновки, Степановки, Харькова, Шевченко и Щурово?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются в Шевченко и в восточной части Дорожного, продолжаются тяжелые бои в Белицком, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ ведут наступление на нескольких рубежах. Идут бои в районе Новоселовки, а также у населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Горькое и Воздвижевка. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются к югу от Константиновки в районе Иванполья, занимают новые позиции на участке между Степановкой и Ильиновкой. В самой Константиновке продолжаются бои, ВС РФ продвигаются в микрорайоне Новоселовка. На Краснолиманском направлении сообщается о столкновениях в районе Редкодуба. ВС РФ ведут бои восточнее поселка Щурово. На Северском участке ВС РФ атакуют Васютинское, продолжаются бои в районе Малиновки и Тихоновки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Мироновки, Макарово, Сосновки, Избицкого, Бугаевки, Веровки, Белого Колодезя, Приколотного, Черного, Колодезного и села Хатнее.

«Штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Волчанском участке ВС РФ ведут бои в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Великобурлукском участке ВС РФ продолжают стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки. На Славянском направлении идут бои на широком фронте за выход на подступы к городу», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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