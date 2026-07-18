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18 июля 2026 в 11:17

Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России 18 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 18 июля

ВС РФ в ночь на 18 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«За последние сутки „Герани“ четыре раза отработали по складу в Днепропетровске. Поражены очередные локомотивы в Кривом Роге. В поселке Короп Черниговской области БПЛА „Герань-3 сикер“ поразила склад ГСМ ВСУ. В населенном пункте Селещина Полтавской области накануне реактивные БПЛА „Герань-4“ нанесли серию ударов по территории технологического центра скважинной комплектации (ТЦСК) „Базилевщина“ компании „Нафтогаз“», — сообщил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что беспилотники «Герань-4» нанесли удары по трем грузовым судам в одном из портов Николаевской области, которые были переоборудованы в плавучие склады и производственные помещения, где хранились комплектующие и велась сборка безэкипажных катеров. Всего, по информации подпольщика, за последние сутки зафиксировано не менее 42 ударных эпизодов.

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сегодня были осуществлены удары, в которых использовались по меньшей мере четыре крылатые ракеты Х-59/69, четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П, две баллистические ракеты „Искандер-М“, шесть беспилотных летательных аппаратов „Бандэроль“ и ряд дронов „Герань-2/3/4“. <…> Давление идет сразу по всей цепочке: суда с военными грузами, портовые терминалы, топливные резервуары, средства ПВО и береговые ракетные комплексы. Украина теряет возможность безопасно разгружать грузы, хранить топливо и разворачивать противокорабельные ракеты вдоль побережья», — отметил он в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженными силами России в ночь на 18 июля было продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.

Уточняется, что в результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Черноморск поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов, в районе острова Змеиный — сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии, заявили в оборонном ведомстве.

«Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса „Нептун-2“», — добавили в МО РФ.

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