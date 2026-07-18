Из-за отсутствия на Украине военных автобусов бойцы ВСУ используют гражданские для подвоза живой силы и снабжения к линии фронта, заявил ИС «Вести» генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев. Почти вся гражданская инфраструктура задействована ВСУ в военных целях.

Давным-давно уже на Украине нет никаких военных автобусов, используются обычные автобусы, гражданские автобусы, которые в мирное время перевозили людей из точки А в точку Б. И вот эти автобусы сейчас активно используются ВСУ для того, чтобы подвозить живую силу к линии фронта, для того чтобы перевозить снабжение, то есть фактически все гражданское, все, что было использовано в гражданской жизни для логистики, сейчас активно используется в военных целях, — отметил Ромачев.

Ранее украинские беспилотники охотились за машинами скорой помощи в городе Алешки на левом берегу в Херсонской области. Сенатор региона Игорь Костюкевич подчеркнул, что обстрелам подвергались также автомобили с продовольствием. Он добавил, что ВСУ также наносят удары по объектам критической инфраструктуры региона, чтобы нарушить водоснабжение.