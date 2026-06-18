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18 июня 2026 в 23:11

В одном крупном российском аэропорту ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры затронули работу всех четырех столичных аэропортов.

До этого авиакомпания «Победа» вынужденно корректировала расписание рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные в аэропортах Московского авиаузла.

Кроме того, в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

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