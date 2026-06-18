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18 июня 2026 в 21:42

Нетаньяху высказался о присутствии ЦАХАЛ в Ливане

Нетаньяху: Израиль не станет выводить войска из южных районов Ливана

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые передает The Times of Israel, для восстановления стабильности на севере требуется сохранение зоны безопасности на юге Ливана.

Мы восстановим безопасность и процветание в северных районах [Израиля]. Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля, — заявил Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал израильские власти проявлять здравомыслие в ходе текущих военных операций, в том числе в Ливане. С таким заявлением американский лидер выступил после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

До этого Трамп заявил, что Вашингтону необходимо урегулировать ливанский вопрос и провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла». Он сравнил ситуацию в Ливане с мини-версией иранского конфликта.

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