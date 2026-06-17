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17 июня 2026 в 08:59

Вэнс шокировал американцев откровением о Путине в своей новой книге

Вэнс в своей новой книге отметил высокий уровень поддержки Путина в России

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге заявил о высоком уровне поддержки президента РФ Владимира Путина среди россиян, передает ТАСС. По словам американского политика, во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году он много узнал о психологии российского государства.

Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян, — написал Вэнс в книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере».

Он рассказал, что на одной из встреч на конференции обратил внимание на популярность российского лидера и был «немедленно подвергнут критике». В связи с этим Вэнс подчеркнул, что Мюнхен стал местом, где люди «погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду».

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян к Путину составил 74%. При этом положительную оценку работы правительства дали 47% опрошенных, а 53% респондентов считают, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу.

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